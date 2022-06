Accenture: accompagne la transformation de Lupin Limited information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir travaillé avec Lupin Limited, une société pharmaceutique mondiale, afin de l'accompagner dans son parcours de transformation axé sur les données afin d'améliorer l'agilité, les performances et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.



Accenture a notamment déployé une plate-forme numérique basée sur SAP S / 4HANA, offrant aux décideurs une visibilité en temps réel sur les données intégrées provenant de multiples sources, comme la chaîne d'approvisionnement, les personnes et les réseaux de vente répartis dans plus de 100 pays et les quinze installations de fabrication et de recherche en Inde, États-Unis, Brésil et Mexique.



La vue consolidée des opérations et des performances commerciales mondiales permet une prise de décision éclairée, assure Accenture.