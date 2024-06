Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: accompagne la modernisation de Bath & Body Works information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce une collaboration avec Bath & Body Works afin de moderniser et transformer les plateformes numériques et technologiques de cette dernière et stimuler la croissance.



Cette initiative vise à améliorer les opérations, élever la marque et offrir des expériences client personnalisées et fluides grâce à l'utilisation de technologies avancées comme le MarTech, l'IA et l'IA générative.



Bath & Body Works développera également des capacités innovantes, telles qu'un Fragrance Finder numérique, pour aider les clients à trouver des parfums adaptés à leurs préférences.



Cette collaboration exploitera des technologies de pointe pour offrir des expériences client hyper-pertinentes et immersives.







