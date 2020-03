ACCENTURE abaisse ses objectifs annuels

(AOF) - Accenture a abaissé ses prévisions pour l'exercice 2020 en raison de la pandémie de Covid-10. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 7,48 à 7,70 dollars contre de 7,66 à 7,84 dollars précédemment. La croissance des revenus est prévue entre 3% et 6% contre une précédente fourchette de 6% à 8%. Les devises auront un impact négatif de 1,5 point. Au troisième trimestre, il cible des revenus entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars, au mieux en progression de 2% ou au pire en retrait de 2%.

Au deuxième trimestre, clos fin février, Accenture a réalisé un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars, soit 1,91 dollar par action, à comparer avec 1,13 milliard de dollars, soit 1,73 dollar, un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur de 1 cent au consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 11,11 milliards de dollars. Les ventes ont progressé de 8% hors impact des changes.

Accenture a enregistré 14,2 milliards de dollars de commandes, un nouveau record, réparties entre le consulting (7,2 milliards de dollars) et l'infogérance (7 milliards de dollars).

