Accenture: a investi dans Looking Glass Factory information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique dans Looking Glass Factory, une société leader dans le domaine des hologrammes, via Accenture Ventures.



Looking Glass a développé une plate-forme holographique de bout en bout, avec une gamme d'écrans pouvant afficher du contenu en 3D réaliste, sans nécessiter l'utilisation de casques.



De plus, Looking Glass a associé sa technologie d'affichage à une suite logicielle qui permet aux marques, aux concepteurs et aux consommateurs de présenter du contenu 3D généralement visualisé en 2D.



'Le passage rapide des médias 2D aux médias 3D pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir du commerce de détail, de la communication et, à terme, de la maison, où la consommation de médias 3D pourrait devenir la norme', estime Accenture.