(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition de BENEXT, société française indépendante de conseil, spécialisée dans le product management, le coaching agile, le développement basé sur le cloud et la data science. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués. Les équipes de BENEXT, composées d'environ 160 professionnels rejoignent OCTO Technology qui fait partie d'Accenture et renforcent ainsi plus généralement les expertises européennes et internationales d'Accenture Cloud First.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.81% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.29%