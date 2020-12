Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : a finalisé l'acquisition d'OpusLine Cercle Finance • 01/12/2020 à 14:33









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'OpusLine, une société de conseil en santé indépendante basée à Paris. Accenture avait annoncé son intention d'acquérir OpusLine le 27 octobre 2020. Les 85 consultants d'OpusLine rejoignent ainsi le nouveau cabinet santé d'Accenture Strategy & Consulting en France, renforçant sa capacité à aider les clients à proposer de l'innovation numérique dans toute leur organisation. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +1.35% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%