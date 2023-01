Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: a finalisé l'acquisition d'Inspirage information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Inspirage, une société spécialisée dans le cloud Orable et notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, dont le siège est à Bellevue, Washington.



Cette acquisition va ainsi renforcer les capacités d'Oracle Cloud d'Accenture, l'aidant à accélérer l'innovation pour ses clients grâce à des technologies émergentes, telles que la chaîne d'approvisionnement sans contact et les jumeaux numériques.



Les termes financiers de la transaction, précédemment annoncés le 6 septembre, n'ont pas été divulgués.



Avec cette acquisition, 736 salariés d'Inspirage vont rejoindre Accenture Oracle Business Group.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.16% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.10%