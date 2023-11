Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: a fait l'acquisition de The Shelby Group information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 10:09









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir fait l'acquisition The Shelby Group, présenté comme l'un des principaux fournisseurs de services d'approvisionnement et d'optimisation numériques.



L'acquisition renforce les capacités d'Accenture en matière de transformation technologique en matière d'approvisionnement et d'approvisionnement.



Fondé en 2002 dans l'Illinois, The Shelby Group est un cabinet de conseil en technologies aidant les clients des secteurs de la fabrication, des services financiers, de la consommation, de la santé et de la technologie à transformer leurs opérations d'approvisionnement en augmentant la visibilité des dépenses et l'automatisation des tâches et en réduisant les coûts et les risques.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.







