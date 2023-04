Accenture: a accompagné la migration d'Unilever sur le cloud information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 15:21

(CercleFinance.com) - Accenture et Microsoft annoncent avoir réalisé 'l'une des migrations vers le cloud les plus importantes et les plus complexes du secteur des biens de consommation', en aidant Unilever, dont plus de 400 marques sont utilisées quotidiennement par 3,4 milliards de personnes, à devenir une entreprise exclusivement cloud.



Accenture et Microsoft, ainsi que leur coentreprise, Avanade, ont travaillé en étroite collaboration avec Unilever pour réaliser la transformation en seulement 18 mois avec une perturbation minimale des opérations commerciales.



Selon les partenaires, cette opération a non seulement contribué à garantir des opérations résilientes, sécurisées et optimisées pour Unilever, mais a également fourni une plate-forme pour stimuler l'innovation et la croissance.