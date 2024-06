Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accencure: accompagne la migration des clients d'EDF UK information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Accenture fait savoir qu'il va accompagner la migration des clients d'EDF au Royaume-Uni vers une nouvelle plateforme, en partenariat avec Kraken Technologies.



'Avec le soutien d'Accenture et de Kraken, nous repensons un modèle d'entreprise plus simple et centré sur le client, afin que nos clients soient équipés pour faire de meilleurs choix énergétiques', a déclaré Richard Hughes, Directeur de l'énergie de détail chez EDF au Royaume-Uni.



Cette coopération avec EDF s'inscrit dans le cadre d'un partenariat écosystémique plus large entre Accenture et Kraken.



'Cette transformation pour EDF est un exemple puissant de la manière dont Accenture et Kraken s'associent pour aider nos clients à réinventer continuellement leurs activités afin de favoriser l'agilité et de générer une nouvelle valeur pour leurs clients', résume Scott Tinkler, directeur général principal et responsable mondial des services publics chez Accenture.





Valeurs associées ACCENTURE-A 282.07 USD NYSE -0.13%