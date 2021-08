Accell Group N.V. : Rebond technique attendu (HV84S) information fournie par Zonebourse • 06/08/2021 à 09:57

(Zonebourse.com) L'action Accell Group N.V. atteint des territoires survendus à l'approche d'un niveau important situé vers 40.8 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d'un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et s'orienter en direction de la prochaine résistance située à 45 EUR. Compte tenu de ces éléments techniques, le timing apparaît opportun pour se positionner à l'achat sur Accell Group N.V. dans la zone de cours actuelle. On utilisera le turbo CALL Société Générale HV84S qui cote 1.02 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 38.8 EUR, limitera le risque à -24%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli