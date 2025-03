Accalmie en vue en Europe sur fond d'espoirs de trêve en Ukraine

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues dans le vert, soutenues par les espoirs d'une trêve prochaine en Ukraine. Kiev a accepté hier la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Par ailleurs, les droits de douane de 25% décidés par Donald Trump sur toutes les importations d'acier et d'aluminium entrent en vigueur ce mercredi. Washington a fait marche arrière sur la décision de taxer à 50% l'acier et l'aluminium canadiens, le premier ministre de l'Ontario ayant suspendu le surcoût annoncé sur l'électricité exportée aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Damartex

Damartex a clôturé le premier semestre de l'exercice 2024/2025 sur une perte nette de 4,1 millions d'euros contre une perte nette de 16,4 millions d'euros sur la même période, un an plus tôt. L'Ebitda opérationnel de Damartex est passé en un an de 6,6 millions d'euros à 12,6 millions d'euros. La société explique cette amélioration par "un travail continu sur la marge et l'optimisation des coûts marketing et des frais fixes". Le chiffre d’affaires a reculé de 2% à 284,6 millions d’euros. Il a baissé de 2,6% à taux de change constants.

Pizzorno

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 273 millions d'euros, enregistrant une croissance de 3,2% par rapport à 2023. L'activité Propreté affiche un chiffre d'affaires de 217,1 millions d'euros en hausse de 4,7%, portée par les revalorisations tarifaires et les augmentations de prestations. En 2024, l'entreprise a poursuivi sa dynamique commerciale en conquérant de nouveaux marchés stratégiques (55 millions d'euros) et en sécurisant le renouvellement de contrats majeurs (250 millions d'euros).

Partouche

Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2025 en hausse de 6,5 % sur un an à 126,4 millions d'euros. Il inclut le chiffre d’affaires des Casinos pour 117,6 millions d'euros (+6,6%) des Hôtels pour 6,5 millions d'euros (+4,8 %) et 2,3 millions d'euros pour les autres activités (+8,4 %). Le Produit Brut des Jeux (PBJ) en France s’établit à 182,9 millions d'euros au 1er trimestre 2025 contre 173,2 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 5,6 %.

Wendel

Wendel annonce le succès du placement d'actions Bureau Veritas à un prix de 27,25 euros par action dans le cadre d'une vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital. Le réglement-livraison des actions relatives à l'offre devrait avoir lieu le 14 mars 2025. Les opérations permettent de dégager des liquidités nettes immédiates d'environ 750 millions d'euros pour Wendel.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'inflation en février sera connue à 13h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 15h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,8% à 10897 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont essuyé une deuxième séance consécutive dans le rouge. Les tensions commerciales étaient au coeur de cette journée, Donald Trump ayant doublé à 50% les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien. Les chiffres de l'inflation américaine en février seront dévoilés demain à une semaine de la décision de la Fed. Le secteur aérien a été sous pression dans le sillage de l'avertissement de Delta Airlines à New York. Le CAC 40 s'est replié de 1,31% à 7941 points alors que l'EuroStoxx 50 a perdu 1,43% à 5310 points.

Hier à Wall Street

Au lendemain d'un lundi noir, les marchés actions américains ne sont pas parvenus à inverser la tendance. L'inquiétude des investisseurs prévaut après les nouvelles salves de droits de douane annoncées par le président Donald Trump qui a doublé à 50% les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. Les chiffres de l'inflation américaine en février sont attendus ce mercredi à une semaine de la décision de la Fed.Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance en baisse. Le Dow Jones s'est replié de 1,14% à 41433 points et le Nasdaq a cédé 0,18% à 17436 points.