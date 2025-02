Accalmie des marchés européens, nouveau plus haut absolu pour Hermès

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé après leurs gains de la veille sur fond d'espoirs de paix entre la Russie et l'Ukraine. Côté statistiques, au quatrième trimestre 2024, le PIB a augmenté de 0,1% en zone euro. Côté valeurs, la saison des publications se poursuit. Hermès a atteint un nouveau zénith à la faveur de résultats record en 2024. A l'inverse, Eutelsat se classe en dernière position du marché SRD en raison d’une lourde perte nette semestrielle. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,36% à 8193 points et l’EuroStoxx50, 0,15% à 5508,85 points.

En Europe, NatWest (-3,78% à 420,50 pence) est reléguée à la dernière place de l'indice FTSE 100 en dépit de résultats trimestriels meilleurs qu'anticipé. " 2025 sera probablement aussi l'année où le groupe NatWest redeviendra entièrement privé " a déclaré à cette occasion le directeur général, Paul Thwaite. La couronne britannique détient désormais un peu moins de 8% de l'ancienne Royal Bank of Scotland, sauvée du naufrage par l'Etat lors de la grande crise financière.

Hermès (+0,96% à 2843 euros) affiche une des plus fortes hausses du CAC 40 à la faveur de résultats record et meilleurs que prévu en 2024. Ce matin, le titre a enregistré un nouveau plus haut absolu à 2957 euros. Dans un contexte difficile pour le secteur, Hermès appartient à une catégorie à part. Il affiche ainsi une croissance annuelle de 14,7% à taux de change constants contre une croissance interne de 1% pour LVMH. Ce qui se traduit en Bourse par une progression de plus de 33% pour Hermès sur un an, à comparer avec un repli de 10% pour le numéro un mondial du luxe.

Plus forte baisse du marché SRD, Eutelsat (-16,70% à 1,43 euro) entraîne dans son sillage, son concurrent SES (-3,68% à 3,87 euros). L'opérateur de satellites a dévoilé une lourde perte nette au premier semestre après avoir enregistré une perte de valeur du goodwill de ses actifs GEO (orbite géostationnaire). Au premier semestre, clos fin décembre, Eutelsat a ainsi essuyé une perte nette attribuable de 873,2 millions d'euros, contre une perte de 191,3 millions d'euros un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques

En janvier 2025, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, est stable après une baisse de 2,0 % en décembre, indique l'Insee ce vendredi. Les créations d'entreprises classiques se redressent un peu (+0,4 % après -7,6 %) tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs se replient légèrement (-0,3 % après +1,3 %).

Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE au quatrième trimestre 2024, par rapport au trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en janvier et le prix des importations en janvier seront communiqués à 14h30 avant la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en janvier à 15h15 et les stocks des entreprises en décembre à 16h00.

Vers 12h10, l'euro perd 0,02% à 1,0464 dollar.