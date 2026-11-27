information fournie par Boursorama avec AFP • 27/11/2026 à 20:09

Abus de confiance : sursis requis contre des membres du CSE de Darty

( AFP / DAMIEN MEYER )

Jusqu'à deux ans de prison avec sursis ont été requis par le parquet de Créteil contre des membres du comité social et économique (CSE) de Darty Île-de-France pour avoir détourné des fonds qu'ils étaient censés gérer, a appris l'AFP vendredi auprès du ministère public.

Les six prévenus ont été jugés jeudi pour abus de confiance par le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne), et les faits incriminés se sont déroulés entre avril 2021 et décembre 2024.

Fausses notes de frais, frais kilométriques gonflés ou d'une précision suspecte, dîners à caractère personnel payés par des chèques du CSE : une longue liste de pratiques frauduleuses a été dénoncée par l'accusation.

Le préjudice a été estimé à 380.000 euros par l'entreprise, partie civile dans cette affaire.

Fin novembre 2024, le parquet est saisi d'un signalement du directeur des risques du groupe Fnac Darty, lui-même alerté par un salarié dénonçant de graves dysfonctionnements et un "système en vigueur depuis de nombreuses années".

Ce lanceur d'alerte met notamment en cause un ancien trésorier du CSE.

Informée de ces agissements présumés, la direction mandate le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) pour mener un audit interne, qui se heurte cependant au manque de coopération des personnes soupçonnées.

À la suite du signalement au parquet, une enquête est ouverte et une perquisition conduite dans les locaux du CSE à Fontenay-sous-Bois.

Les enquêteurs y découvrent des frais de restaurant déclarés et remboursés pour des établissements situés à proximité du domicile des membres concernés; certains repas ont eu lieu le week-end ou les jours fériés et comprennent des menus enfant. Des livraisons à domicile figurent également parmi les dépenses.

Les investigations mettent aussi à jour des frais de VTC avec comme points de départ et d'arrivée l'adresse de la fille d'un des prévenus.

L'analyse des véhicules en leasing du CSE a par ailleurs permis de constater un écart conséquent entre les kilométrages déclarés et ceux effectués.

Cinq des suspects sont interpellés et placés en garde à vue en septembre 2025, un sixième est entendu sous le régime de l'audition libre.

À l'issue de leurs gardes à vue, les cinq hommes sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Leur employeur les a licenciés pour faute grave en février dernier.

Tous les prévenus nient les faits qui leur sont reprochés.

"J'ai mis une facture à la place d'une autre. Je n'ai pas regardé plus que ça", s'est contenté de justifier à l'audience l'un des mis en cause, invoquant une négligence.

Des peines complémentaires d'interdiction d'exercer des fonctions syndicales ont aussi été requises par le parquet.

La décision sera rendue le 11 janvier.