abrdn table sur une augmentation d'au moins 0,75 point de pourcentage de la part de la BoE

(AOF) - "Il semble que la raison pour laquelle le gouvernement a retardé la déclaration budgétaire est, en grande partie, pour donner à l’Office for Budget Responsibility (OBR) le temps d'intégrer la récente baisse des rendements des gilts dans ses prévisions", déclare Luke Bartholomew, senior economist chez abrdn, en amont de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) de la semaine prochaine. "Nous pensons qu'une augmentation de 0,75 point de pourcentage est le minimum que la Banque va accorder la semaine prochaine."

"Nous continuons à penser qu'une augmentation de 1 point de pourcentage pourrait être plus appropriée."

Les principaux décideurs de la Banque ont récemment indiqué qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le niveau des attentes du marché en matière de hausse des taux d'intérêt, de sorte que la Banque pourrait profiter de la réunion pour essayer de faire baisser ces attentes, même si elle resserre sa politique la semaine prochaine.

"Il est certain que la détérioration rapide des perspectives économiques rendra difficile pour la Banque de maintenir une politique monétaire aussi stricte que ce que les marchés attendent actuellement. Toutefois, il reste à voir dans quelle mesure les investisseurs sont réceptifs à ce message en ce moment, après la récente période de volatilité. "

"Il est possible qu'un message plus dovish de la Banque soit interprété comme un signe que la Banque est une fois de plus en retard sur l'inflation."

"Ironiquement, cela pourrait conduire à une nouvelle augmentation des rendements des gilts, les investisseurs anticipant une plus grande pression inflationniste à l'avenir. Ainsi, une stratégie de politique monétaire conçue pour tenter de réduire les anticipations de taux d'intérêt futurs peut finir par les augmenter si la politique n'est pas considérée comme crédible."

"Les rendements des gilts dans ce scénario repartiraient également à la hausse face à la décision du gouvernement de retarder sa déclaration budgétaire."