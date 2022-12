Abrdn surveillera trois éléments lors de la réunion de la BCE la semaine prochaine

(AOF) - Abrdn surveillera trois éléments lorsque la BCE se réunira la semaine prochaine. Tout d'abord, l'ampleur de la hausse des taux qu'elle va certainement opérer : s'agira-t-il d'une hausse plus faible de 50 points de base ou d'une nouvelle hausse de 75 points de base ?

" Nous nous attendons à une augmentation plus faible de 50 points de base, à l'instar de nombreuses autres banques centrales qui ont ralenti le rythme des hausses à mesure que l'inflation culmine et que les perspectives économiques pour l'année prochaine s'aiguisent ", explique l'économiste, Paul Diggle.

Avant d'ajouter : " Deuxièmement, les prévisions économiques actualisées que la BCE produit. Les prévisions du PIB de la zone euro pour 2023 et 2024 seront probablement revues à la baisse et les prévisions d'inflation à la hausse. Même dans ce cas, la BCE pourrait rester trop optimiste sur les perspectives de croissance par rapport à nos vues ".

Troisièmement et enfin, le gestionnaire d'actifs surveillera la communication autour du resserrement quantitatif ou 'QT'. " La BCE veut dédramatiser le QT, qui commencera probablement en 2023, en le rendant passif et très progressif. L'impact sur le marché pourrait être limité dans un premier temps, étant donné que le QT est largement attendu - mais une plus grande tension sur les marchés obligataires pourrait apparaître si le QT coïncide avec d'autres chocs imprévus plus tard, " explique Paul Diggle.