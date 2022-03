abrdn sur la Fed : " le risque de récession n’est pas insignifiant "

(AOF) - La Fed semble concentrée comme un laser sur le retour de l'inflation à l'objectif, en plaçant la barre haut pour être sûr de l'atteindre " a déclaré James McCann, Deputy Chief Economist, chez abrdn suite à la réunion de la Banque centrale américaine. "

" Le message de la Fed était que l'économie peut gérer cet ajustement, bien que nous nous attendons à ce que des taux plus élevés s'avèrent plus perturbateurs pour la croissance et le marché du travail que ce que le FOMC a pris en compte, en particulier parce que la politique passe de favorable à stricte en 2023 " ajoute le spécialiste.

Avant de prévenir que " le risque de récession n'est pas insignifiant au vue des cas précédents de resserrement de politique monétaire ayant tué le cycle économique."