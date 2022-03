abrdn renforce son offre ESG avec le lancement d’un département dédié à la durabilité

(AOF) - Abrdn a annoncé l’évolution de sa stratégie d’investissement responsable avec la création d’un département dédié à la durabilité. Cette évolution s’accompagne de la nomination d’Amanda Young au poste de Chief Sustainability Officer, qui sera chargée de diriger ce groupe et la stratégie de durabilité au sein du département de gestion d’actifs d’abrdn.

" Cette équipe nouvellement formée apportera une expertise thématique aux processus de gestion d'abrdn et renforcera la chaîne de valeur de l'investissement durable en proposant des idées, en définissant des cadres et des normes, en facilitant l'actionnariat actif, en soutenant la conception et la commercialisation des produits ainsi que les reporting et les résultats pour les clients ", a expliqué abrdn.

Précédemment Global Head of Responsible Investment, Amanda siègera désormais au Comité exécutif du département de gestion d'actifs afin de s'assurer que la durabilité reste au cœur de son action et qu'elle réponde à la fois aux besoins des clients et aux exigences réglementaires.

Elle sera directement rattachée aux CEO régionaux de la gestion d'actifs d'abrdn, Chris Demetriou (Royaume-Uni, EMOA et Amériques) et Rene Buehlmann (Asie Pacifique).

Dans le cadre de cette mission, Amanda a procédé à plusieurs nominations clés au sein de son équipe, avec effet au 1er avril : Danielle Welsh-Rose - Head of Sustainability APAC et Head of Sustainability Specialists ; Mike Everett – Head of Active Ownership ; Eva Cairns - Head of Sustainability Insights and Climate Strategy ; Dan Grandage - Head of Sustainable Investing.