abrdn nomme Peter Branner Directeur des investissements (CIO)

(AOF) - abrdn a nommé Peter Branner au poste de Directeur des investissements (CIO), à compter du 1er mai 2023 sous la direction de Chris Demetriou et Rene Buehlmann, co-directeurs généraux du département. Peter Branner vient d'APG Asset Management, l'un des plus grands fonds de pension basé en Europe, où, en tant que CIO, il a été responsable de la Direction des investissements et de la supervision des marchés publics et privés.

Auparavant, il était Directeur général et CIO du suédois SEB Investment Management à Stockholm, où il était responsable de l'ensemble du processus d'investissement de la société, de sa large gamme de fonds et des mandats institutionnels. Peter a également occupé d'autres postes de direction dans le domaine de l'investissement, notamment celui de CIO de la division multigestion de Fortis Investments à Londres et celui de Directeur général de IKANO Fund Management au Luxembourg.