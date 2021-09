Abrdn milite pour les énergies renouvelables en masse, le nucléaire et le gaz en appoint

"Nous vivons dans un monde populiste facilement excitable et les prix de l'énergie qui sont multipliés par 10 auront des conséquences politiques. La réponse est d'utiliser les énergies renouvelables en quantité aussi massive que possible, en se basant sur une capacité de secours provenant de centrales nucléaires, de centrales de pointe au gaz naturel avec une capacité de stockage suffisante", assure Robert Minter.

"Il existe des parallèles entre la crise actuelle et celle au Texas en février où, à son paroxysme, 4,5 millions de ménages ont été touchés, soit 47 % d'entre eux. Les deux crises se sont produites pendant une période de maintenance au cours de laquelle ont eu lieu des anomalies météorologiques. Il ne fait aucun doute que toutes deux auront des conséquences politiques", estime l'économiste.

(AOF) - Robert Minter, director of Investment Strategy d'Abrdn a livré son analyse sur la crise de l’énergie qui affecte actuellement le Royaume Uni. 1,5 million de ménages britanniques sont actuellement touchés par la défaillance de leur fournisseur d'énergie, soit près de 20% des ménages. Avec la hausse du prix des matière premières, la volatilité et le plafonnement des prix du marché, certaines entreprises du secteur ont été contraintes d’arrêter la distribution d'énergie.

