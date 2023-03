abrdn : les conditions suffisantes pour une récession américaine se mettent en place

(AOF) - Si Luke Bartholomew pense que « les récents problèmes du secteur bancaire ne sont pas systémiques », il prévient que « les crises se présentent souvent comme une série de chocs apparemment idiosyncratiques qui se transforment en menaces pour l'ensemble du système ». De sorte qu'il existe toujours des risques d'une conflagration plus grave. L’économiste senior d’abrdn pense que quoi qu'il en soit, les banques resteront probablement sous pression, tant du côté du passif que de l'actif de leurs bilans.

" En effet, les épargnants recherchent des taux d'intérêt plus compétitifs et les pertes sur les titres sont évaluées à la valeur du marché. Même pour les banques en bonne santé, les marges d'intérêt nettes risquent de se contracter, ce qui pèsera sur la création de crédit ", précise-t-il.

Les répercussions sur la macroéconomie devraient être importantes, ce qui corrobore son scénario récessionniste de base : " la Fed tue le cycle ".

" Les conditions financières et de crédit se resserreront et la confiance sera affectée. En outre, ces événements nous rappellent avec force, l'ampleur du resserrement monétaire, déjà en cours, et qui se poursuit. Nous sommes donc plus que jamais convaincus que les conditions suffisantes pour une récession américaine cette année sont en train de se mettre en place ", poursuit Luke Bartholomew.

L'économiste senior d'abrdn avertit que lors que la récession qu'il anticipe commencera à se faire sentir, l'attention se portera sur l'ampleur du cycle d'assouplissement. " Alors que les marchés ont déjà intégré certaines baisses de taux, nous pensons qu'un cycle de réduction beaucoup plus significatif est envisageable ", conclut-il.