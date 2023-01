abrdn : la Fed risque d'avoir du mal à convaincre les marchés

(AOF) - " La semaine prochaine, la Fed va continuer de rétrograder, en procédant à une hausse plus modeste de 25 points de base des taux d'intérêt, après une hausse de 50 points de base à la fin de l'année dernière, et avant cela, une série de hausses gigantesques de 75 points de base », prévoit James McCann, économiste en chef adjoint chez abrdn.

Pour ce dernier, ce ralentissement du rythme de resserrement reflète le chemin parcouru par la Banque centrale, les taux d'intérêt aux niveaux actuels pesant désormais clairement sur l'activité, et des signes émergent que le pire de l'inflation est derrière nous.

Mais prévient l'économiste, la Banque centrale ne voudra pas que les marchés interprètent son rythme plus modéré de resserrement comme un signe de l'imminence d'un changement de politique. En effet, la Fed insistera sur le fait qu'il reste beaucoup à faire pour ramener l'inflation vers l'objectif et que la politique devra rester stricte pendant une longue période pour y parvenir. Elle risque cependant d'avoir du mal à convaincre les marchés, qui tablent déjà sur des baisses de taux plus tard dans l'année, sur la base d'un atterrissage en douceur relativement indolore de la croissance et de l'inflation.

" Nous pensons que cet ajustement sera plus difficile, et qu'en l'absence d'un ralentissement de la croissance, la Fed devra procéder à un resserrement plus important que ce que le marché attend pour s'attaquer pleinement à l'inflation." conclut James McCann.