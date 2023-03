abrdn : la décision de la Banque d'Angleterre demain paraît encore délicate

(AOF) - Si « l'inflation au Royaume-Uni a fait un bond inattendu en février, passant de 10,1% à 10,4%, largement au-dessus du consensus », abrdn juge « plus inquiétant » l’augmentation de l'inflation de base a de 5,8% à 6,2%. « Cela suggère que la pression inflationniste de fond pourrait être plus difficile à éliminer. Nous continuons de penser qu'un ralentissement économique prononcé est une condition nécessaire pour ramener durablement l'inflation à son niveau cible au Royaume-Uni » avertit Luke Bartholomew, économiste senior.

Alors que certains décideurs de la Banque d'Angleterre ont jugé que la politique était désormais suffisamment restrictive, ce rapport signifie, selon le gestionnaire d'actifs, qu'il y a encore du chemin à faire pour que la politique soit appropriée. " La décision de la BoE demain paraît encore délicate, étant donné la volatilité récente des marchés " ajoute Luke Bartholomew.

Cependant, le spécialiste pense que la combinaison de chiffres d'activité plus solides, d'une inflation plus élevée et de l'accalmie actuelle des tensions sur les marchés signifie que la Banque procédera à une augmentation de 25 points de base demain.