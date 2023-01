abrdn : la consommation intérieure chinoise bénéficiera de la réouverture du pays

(AOF) - " Depuis le début de la pandémie, les ménages sont devenus plus prudents et ont accumulé une quantité importante d’épargne ces dernières années ", observe Nicholas Yeo, Directeur et Head of Equities, Asian Equities, chez abrdn, à propos de la Chine. Grâce à la réouverture du pays, il s’attend à une réduction de cette épargne excédentaire, qui profitera aux secteurs liés à la consommation intérieure.

" Le thème majeur de nos portefeuilles étant la croissance de la consommation chinoise, ce renversement de tendance de la consommation que nous attendons est de bon augure pour nos portefeuilles " , souligne Nicholas Yeo.

Ce dernier s'attend à ce que les entreprises du secteur Internet obtiennent de bons résultats dans un environnement où non seulement la consommation est sur le point de rebondir, mais les contraintes réglementaires se sont aussi assouplies.

Pour autant, prévient abrdn, ce redressement sera progressif et potentiellement difficile au début.