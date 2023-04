abrdn : la Banque d’Angleterre devrait augmenter son taux d'escompte en mai

" La décision de politique monétaire pour mai a toujours été très nuancée. Cependant, la combinaison des signaux mitigés des chiffres sur les salaires hier et la ténacité de l'inflation aujourd'hui signifie que la majorité des responsables estimeront certainement qu'un nouveau resserrement monétaire est nécessaire ", explique l'économiste.

(AOF) - Réagissant aux chiffres de l'inflation britannique en mars, Luke Bartholomew, économiste senior chez abrdn, souligne « les pressions inflationnistes sous-jacentes se sont avérées plus persistantes que ne le prévoyait la Banque d’Angleterre ». Il pense désormais qu'une nouvelle augmentation de 25 points de base du taux d'escompte est probable en mai.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.