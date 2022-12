abrdn : l'économie sera en récession avant que la Fed ne puisse relever sensiblement les taux

(AOF) - « Comme prévu, la Fed a ralenti le rythme de son cycle de hausse, avec une augmentation de 50 points de base », observe Luke Bartholomew, économiste senior chez abrdn. « Toutefois, les signaux généraux étaient hawkish, les points (dots) indiquant une politique plus restrictive sur l'horizon de prévision ». L'économiste continue d’envisager une fourchette pour le taux cible plus basse, entre 4,75 % et 5 %, car il pense que l'économie sera en récession avant que la Fed ne puisse relever sensiblement les taux.

" Toutefois, une résilience de la demande à court terme, entraînant un début de récession plus tardif, créerait un risque à la hausse pour nos prévisions de taux ", alerte Luke Bartholomew.

Les projections économiques de la Fed sont devenues plus pessimistes, avec une inflation plus élevée et une croissance plus faible. " Bien que ces prévisions reconnaissent de plus en plus qu'une ‘désinflation immaculée' n'est pas possible, et envisagent une période prolongée de douleur économique nécessaire pour rétablir la stabilité des prix, nous pensons qu'elles sont encore trop optimistes ", a commenté les gestionnaire d'actifs.

À ce titre, l'économiste continue de s'attendre à un cycle de réduction des taux beaucoup plus important à partir de la fin 2023 que ce qu'envisage la Fed ou que ce qu'évaluent les marchés.