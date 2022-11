abrdn : l'économie britannique se dirige vers une profonde récession

" Cela signifie que les secteurs de l'économie sensibles aux taux d'intérêt, le logement en particulier, sont plus protégés qu'ils ne l'auraient été autrement " conclut abrdn.

" La stratégie du gouvernement semble supposer qu'en resserrant la politique budgétaire, la politique monétaire n'aura pas à se resserrer autant, avec pour conséquence que les taux d'intérêt resteront plus bas qu'ils ne l'auraient été autrement ", explique le spécialiste.

Cependant, le Royaume-Uni souffrant d'une pression inflationniste sous-jacente prononcée, il est loin d'être évident qu'il y ait une grande marge de manœuvre pour une politique budgétaire nettement plus souple afin de soutenir la croissance.

(AOF) - Les annonces budgétaires du gouvernement britannique jeudi étaient toutes largement conformes à ce qui avait été annoncé et donc attendues, observe abrdn. L’économiste Luke Bartholomew prévient que l'économie se dirige vers une profonde récession, le resserrement de la politique budgétaire ajoutant encore un autre obstacle à la croissance.

