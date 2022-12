abrdn : il est inhabituel que Christine Lagarde tente d'orienter les marchés avec autant de force

Cependant, si l'économie tombe dans une récession plus profonde que ce que prévoit la BCE, Luke Bartholomew pense qu'il est peu probable que les taux augmentent de manière aussi agressive, la faiblesse économique se chargeant de résoudre le problème d'inflation sous-jacent.

(AOF) - Luke Bartholomew, économiste senior chez abrdn, souligne que la communication accompagnant la décision de la BCE jeudi était étonnamment hawkish. « La présidente Lagarde semblait vouloir orienter explicitement les attentes du marché vers un taux terminal plus élevé. Il est inhabituel que madame Lagarde tente d'orienter les marchés avec autant de force, ce qui souligne le caractère d'urgence dans la position de la BCE », fait remarquer le gestionnaire d’actifs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.