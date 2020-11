Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro va supprimer 3.000 postes d'ici 2024 Reuters • 30/11/2020 à 08:39









AMSTERDAM, 30 novembre (Reuters) - ABN Amro ABNd.AS a annoncé lundi la suppression de près de 3.000 postes d'ici 2024, la banque néerlandaise poursuivant son recentrage autour de ses activités les plus rentables, aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de l'Europ. ABN Amro, qui réduira ainsi de 15% la taille de ses effectifs, s'est donné pour objectif de réduire ses coûts de 700 millions d'euros pour les ramener à 4,7 milliards chaque année. La banque a déjà annoncé début août qu'elle allait mettre un terme à toutes ses opérations de financement des matières premières, quittant ainsi les États-Unis, l'Asie, l'Australie et le Brésil. "Nous serons une banque personnelle ancrée dans l'âge numérique répondant aux besoins de nos clients là où nous avons une présence importante, aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de l'Europe", a déclaré Robert Swaak, directeur général de l'établissement. Outre ses activités de détail, ABN Amro concentrera ses activités sur "la transition énergétique, numérique et la mobilité". Elle n'exclut pas de saisir des opportunités d'acquisition, notamment dans la banque privée. Le groupe, qui dit viser un ratio d'adéquation des fonds propres d'au moins 13%, envisagera des rachats d'actions si son ratio de solvabilité common equity tier one (CET1) sous Bâle IV dépasse 15%. L'ensemble de ces mesures doit permettre à ABN Amro d'afficher un retour sur investissement de 8% d'ici 2024. (Bart Meijer; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

