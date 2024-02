Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABN Amro: une démission au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 14:38









(CercleFinance.com) - ABN Amro Bank fait part de la démission de Wouter Devriendt de son conseil de surveillance, démission qui prend effet immédiatement pour lui permettre de devenir CEO d'une autre entreprise.



L'établissement financier néerlandais rappelle qu'au sein de son conseil de surveillance, Wouter Devriendt exerçait les fonctions de président du comité du risque et du capital, ainsi que de membre du comité d'audit.





