Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : un contentieux de blanchiment réglé aux Pays-Bas Cercle Finance • 19/04/2021 à 09:21









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé lundi qu'il allait verser aux autorités néerlandaise un montant de 480 millions d'euros afin régler un litige concernant des accusations de blanchiment d'argent aux Pays-Bas. Le groupe bancaire précise que l'accord trouvé avec le Ministère public néerlandais porte sur une enquête qui avait conclu à de 'graves lacunes' dans ses procédures visant à combattre le blanchiment d'argent aux Pays-Bas. Le dossier portait en particulier sur sa politique en matière d'acceptation des clients, de suivi des transactions et de sortie des clients sur une période allant de 2014 à 2020. Dans son communiqué, ABN Amro dit reconnaître la gravité des faits ainsi que son incapacité à assurer son rôle de garant dans la lutte contre le blanchiment d'argent. A ce titre, la banque néerlandaise s'acquittera d'une amende de 300 millions d'euros, assortie d'un redressement de 180 millions d'euros, pour un total de 480 millions d'euros devant être comptabilisé dans les résultats de premier trimestre. L'action ABN Amro s'inscrivait malgré tout en hausse de 2,5% lundi sur Euronext Amsterdam.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +1.89%