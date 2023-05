ABN Amro: un broker relève ses prévisions pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 14:55

(CercleFinance.com) - Le bénéfice net de la banque néerlandaise a bondi de 77% à 523 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 295 millions un an auparavant, dépassant largement le consensus des analystes qui le donnait à 370 millions.



Suite à cette annonce, Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur ABN Amro, avec un objectif de cours rehaussé à 21 euros, après la publication d'un bénéfice net trimestriel supérieur de 40% aux prévisions, avec un optimisme pour la poursuite des tendances favorables.



Continuant de croire que la banque néerlandaise peut surpasser le consensus à la fois sur les coûts et les rachats d'actions, le broker relève ses prévisions de BPA d'environ 23% et 6% pour 2023 et 2024, les laissant plus de 30% au-dessus du consensus.



'ABN Amro demeure l'un de nos meilleurs choix du secteur pour le rendement total (plus de 17% en 2023 par rapport au secteur à environ 11%), des relèvements de bénéfices constituant un catalyseur supplémentaire', poursuit-il.



UBS réaffirme également sa recommandation 'achat' sur ABN Amro avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 20,7 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 50% pour l'action de la banque néerlandaise.



'ABN a publié des chiffres solides pour le premier trimestre et nous nous attendons à des relèvements significatifs de consensus sur le BPA', affirme le broker, qui remonte ainsi ses propres projections pour le groupe à des pourcentages à deux chiffres.



Selon le broker, pour qui il existe un potentiel de réévaluation important sur la valeur, 'l'attention se portera probablement sur la trajectoire du revenu net d'intérêts et le rendement du capital' après ces trimestriels meilleurs que prévu.