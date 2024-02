Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABN Amro: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - ABN Amro s'arroge près de 2% à Paris, alors que UBS a confirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 18 à 18,7 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 31% pour le titre de l'établissement bancaire néerlandais.



Dans le résumé de sa note, le broker explique relever ses prévisions et son objectif de cours 'afin de tenir compte de l'amélioration des revenus nets d'intérêts au quatrième trimestre, ainsi que des nouveaux objectifs affichés par la direction'.







