Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : termine dans le vert après 2 analyses positives information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert alors que deux analystes ont relevé aujourd'hui leurs objectifs de cours sur la valeur. Credit Suisse relève son objectif de cours de 11 à 12 euros. Le bureau d'analyses met notamment en avant le bénéfice net de 343 ME réalisé par ABN Amro au 3e trimestre, quant les prévisions évoquaient plutôt 147 ME. Credit Suisse rehausse donc ses estimations de BPA pour 2021 de 5 %. ABN Amro confirme sa guidance pour 2021 avec un chiffre d'affaires attendu entre 5,3 et 5,4 milliards d'euros, rapporte Credit Suisse, qui rappelle que le consensus est à 5,35 milliards d'euros. Enfin, l'analyste évoque ' un dialogue constructif ' entretenu entre ABN Amro et les régulateurs dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Credit Suisse modélise un rachat de 800 ME pour l'exercice 2022/23 mais précise que le capital excédentaire de ABN Amro est plutôt de l'ordre de 1,3 milliard d'euros, ce qui pourrait possiblement permettre d'augmenter le programme de rachat. Tout en maintenant sa position 'neutre' sur ABN Amro, UBS remonte son objectif de cours de 12,4 à 13,6 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 7% pour le titre de l'établissement bancaire néerlandais. 'ABN Amro a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre', souligne le broker, précisant que ces performances 'ont été meilleures sur les revenus coeur et la qualité des actifs, avec des coûts en ligne'. Aussi, au lendemain de ces forts résultats trimestriels, UBS indique augmenter ses prévisions pour le groupe au cours des deux prochaines années, mais apporter des changements modestes à la rentabilité à long terme.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -0.03%