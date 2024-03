Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABN Amro: sortie prochaine de l'AEX ESG information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - A l'issue de son examen complet annuel de mars 2024 des indices de la famille AEX, Euronext fait part de la sortie des titres du chimiste AkzoNobel et de la banque ABN Amro de l'indice AEX ESG, au profit des actions Fugro et Inpost.



La modification de la composition de l'AEX ESG -regroupant les 25 sociétés faisant preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance parmi les 50 qui composent les indices AEX et AMX- sera effective à partir du lundi 18 mars.





