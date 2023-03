Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: retour prévu au sein de l'indice AEX information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - ABN Amro va faire son retour au sein de l'AEX, l'indice-vedette de la Bourse d'Amsterdam, à partir du lundi 30 mars à la place de Signify, a annoncé hier soir Euronext.



Le groupe bancaire néerlandais affiche actuellement une capitalisation boursière de près de 7,5 milliards de dollars, contre moins de 4,3 milliards pour Signify.



ABN Amro avait quitté l'indice AEX - qui regroupe les 25 valeurs vedettes de la cote néerlandaise - en mars 2021, pour être justement remplacé par Signify.



Le titre était globalement stable mercredi à la Bourse d'Amsterdam suite à cette annonce.





