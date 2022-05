ABN Amro: renoue avec les bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 09:48

(CercleFinance.com) - ABN Amro publie un résultat d'exploitation de 1,9 MdE au titre du 1er trimestre 2022, un chiffre en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel ressort à 425 ME, très loin des 4 ME enregistrés au 1er trimestre 2021.



ABN Amro déclare ainsi un bénéfice de 295 ME au 1er trimestre, effaçant la perte de 54 ME enregistrée un an plus tôt, et surpassant le consensus.



'Notre monde a considérablement changé au cours du dernier trimestre. La guerre en Ukraine a ébranlé notre sentiment de sécurité et de stabilité, provoquant davantage d'incertitude économique et une forte inflation', analyse Robert Swaak, directeur général d'ABN Amro.



Le responsable - qui salue la solide performance trimestrielle - précise que l'exposition directe de la société à la Russie est 'très limitée', mais que certains effets potentiels de second ordre pourraient impacter des clients à l'avenir.