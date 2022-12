Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: remboursement anticipé d'obligations 'Tier 2' information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé lundi le remboursement anticipé d'une émission d'obligations subordonnées ('Tier 2') d'un milliard d'euros qui devait arriver à échéance en janvier 2028.



Par cette opération, le groupe bancaire néerlandais applique la clause de remboursement anticipé qui était prévue dans le cadre de l'émission à compter de janvier 2023.



Cette offre signifie que les porteurs des titres percevront les intérêts dus ainsi que le remboursement des obligations, mais les intérêts cesseront de courir à dater du jour où les instruments seront remboursés.





