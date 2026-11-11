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ABN Amro relève son objectif de RNI après un bénéfice supérieur aux attentes au T3
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 08:57

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ABN Amro ABNd.AS a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles de revenu net d'intérêts commercial, après que son bénéfice du troisième trimestre a dépassé les attentes.

La banque néerlandaise relève son objectif de produit net d'intérêts commercial à 6,9 milliards d'euros, après l'avoir déjà monté à 6,8 milliards d'euros en août face à une anticipation de hausse des taux d'intérêt.

Le bénéfice trimestriel a progressé de 52% pour atteindre 940 millions d’euros au troisième trimestre, dépassant les attentes qui tablaient sur 782 millions d’euros selon un consensus fourni par la banque, celle-ci ayant bénéficié d’une plus-value exceptionnelle liée à l’acquisition de l’établissement de crédit NIBC.

Son revenu net d'intérêts (RNI) commercial a progressé de 15% pour atteindre 1,82 milliard d'euros, le retour à des taux d'intérêt plus élevés ayant soutenu la rentabilité.

"Le marché immobilier continue d’être soutenu par des fondamentaux solides, même si la hausse des taux d’intérêt devrait tempérer l’activité", a déclaré la directrice générale Marguerite Bérard dans un communiqué.

Les coûts d’exploitation sont restés globalement inchangés, la baisse des frais de personnel ayant contribué à compenser les pressions inflationnistes.

(Rédigé par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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