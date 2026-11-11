ABN Amro relève son objectif de RNI après un bénéfice supérieur aux attentes au 3e trimestre

Le logo d'ABN AMRO à l'extérieur des bureaux de la banque à La Haye

11 novembre (Reuters) - ABN Amro a ‌revu à la hausse mercredi ses prévisions ​annuelles de revenu net d'intérêts commercial, après que son bénéfice du troisième trimestre a dépassé les attentes.

La ​banque néerlandaise relève son objectif de produit net d'intérêts commercial ​à 6,9 milliards d'euros, ⁠après l'avoir déjà monté à 6,8 milliards d'euros en ‌août face à une anticipation de hausse des taux d'intérêt.

Le bénéfice trimestriel a ​progressé de ‌52% pour atteindre 940 millions d’euros au ⁠troisième trimestre, dépassant les attentes qui tablaient sur 782 millions d’euros selon un consensus fourni par ⁠la banque, ‌celle-ci ayant bénéficié d’une plus-value exceptionnelle liée ⁠à l’acquisition de l’établissement de crédit NIBC.

Son ‌revenu net d'intérêts (RNI) commercial a progressé ⁠de 15% pour atteindre 1,82 milliard d'euros, ⁠le retour à ‌des taux d'intérêt plus élevés ayant soutenu la ​rentabilité.

"Le marché immobilier ‌continue d’être soutenu par des fondamentaux solides, même si la hausse des ​taux d’intérêt devrait tempérer l’activité", a déclaré la directrice générale Marguerite Bérard dans un ⁠communiqué.

Les coûts d’exploitation sont restés globalement inchangés, la baisse des frais de personnel ayant contribué à compenser les pressions inflationnistes.

(Rédigé par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)