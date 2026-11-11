ABN Amro relève sa prévision de revenu net d'intérêt pour 2026

La banque néerlandaise ABN Amro a relevé mercredi sa prévision de revenu net d'intérêts pour 2026 à la faveur de la bonne tenue de l'économie néerlandaise, qui a notamment soutenu son activité de crédit.

Le groupe indique désormais prévoir un revenu net d'intérêts (NII), qui mesure la différence perçue entre les intérêts reçus des prêts et ceux payés sur les dépôts, de plus de 6,9 milliards d'euros cette année dans ses activités commerciales, contre une prévision précédente de 6,8 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, son revenu net d'intérêt total a augmenté de 15% sur un an pour s'établir à 1,82 milliard d'euros, au-delà de la prévision moyenne des analystes qui ressortait à 1,79 milliard d'euros selon un consensus fourni par la banque elle-même.

Dans un communiqué, le fournisseur de services financiers dit profiter d'un environnement de taux favorable suite au récent resserrement de la politique monétaire de la BCE.

ABN a fait état par ailleurs d'un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de 62% à 1,23 milliard d'euros contre 761 millions d'euros un an auparavant grâce à la bonne maîtrise de ses coûts opérationnels.

Une publication saluée, malgré quelques réserves

Le bénéfice net du troisième trimestre a quant à lui bondi de 52% à 940 millions d'euros, alors que le consensus le donnait à 782 millions contre 617 millions dégagés un an auparavant.

Dans une note de réaction, les analystes d'ING saluent des résultats "très solides", avec pour seul petit bémol un léger recul des commissions nettes tirées des frais de tenue de compte, du courtage ou de la gestion d'actifs, entre autres.

Très suivi par les actionnaires puisqu'il est utilisé pour déterminer leur rémunération, le ratio de solvabilité CET1 ressortait à 15,3% à la fin septembre, un chiffre là encore légèrement inférieur au consensus de 15,4%.

Suite à cette publication, l'action prenait plus de 1,6% au-delà de 43,8 euros mercredi matin à la Bourse d'Amsterdam vers 9h30, cinquième valeur la plus active en termes de volumes d'échanges sur un indice AEX en progression de 1% au même moment.