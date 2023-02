Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: rachats d'actions annoncés avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, ABN Amro annonce un dividende final de 0,67 euro par action, ainsi qu'un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, remplaçant l'autorisation conditionnelle annoncée au deuxième trimestre.



La banque néerlandaise revendique un bénéfice net de 1,88 milliard d'euros sur l'année 2022, dont 354 millions sur le seul quatrième trimestre, 'reflétant des taux d'intérêt plus élevés et de faibles coûts de risque'.



'L'économie européenne est plus résiliente que prévu, mais nous sommes prudents et des marges de manoeuvre restent en place. Notre solide position de capital nous permet de soutenir nos clients dans cet environnement difficile', estime-t-elle.



ABN Amro anticipe des coûts annuels autour de 5,3 milliards d'euros pour 2023, à comparer à 5,4 milliards sur l'année écoulée, 'l'inflation et la hausse des investissements retardant l'impact des programmes d'économies'.





