Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce avoir achevé son programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, qui a débuté le 9 février, le groupe ayant l'intention d'annuler les actions ordinaires et les certificats ainsi rachetés en temps utile.



Dans le cadre de ce programme, un total de 31.946.537 actions ordinaires et certificats ont été rachetés par l'établissement financier néerlandais, représentant 3,56% des actions émises, à un prix moyen unitaire de 15,65 euros.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -0.43%