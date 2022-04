Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: plus de la moitié des rachats de titres réalisés information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce qu'au cours de la semaine du 25 au 31 mars inclus, un total de près de 3,42 millions de ses propres titres ont été rachetés par la banque néerlandaise, à un prix moyen de 11,85 euros, pour un montant total de 40,5 millions d'euros.



A ce jour, la contrepartie totale des actions et certificats représentatifs rachetés s'élève à environ 289 millions d'euros, soit 57,8% de l'ensemble du programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros annoncé le 9 février dernier.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +2.22%