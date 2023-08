Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: plus de 31,9 millions d'actions annulées information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 15:08









(CercleFinance.com) - Conformément à son objectif de réduction du capital, ABN Amro annonce avoir procédé ce jour à l'annulation de 31.946.537 de ses actions ordinaires, après l'achèvement de son programme de rachats d'actions pour 500 millions d'euros le 11 avril dernier.



Cette annulation ramène à 865.575.379 le nombre total d'actions ordinaires en circulation de l'établissement financier néerlandais. Ce dernier précise que son nombre total de certificats de dépôts en circulation s'établit à 433.653.301.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -0.78%