Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN-AMRO : plongeon historique de -10% vers 11,825E information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:04









(CercleFinance.com) - ABN-AMRO subit un plongeon historique de -10% vers 11,825E, à l'égal de ce que fut celui du 15 mars (-9,9% à cause de la faillite de SVB aux US + panique sur les banques rgionales).

La hausse des bénéfices de +2% n'a clairement pas réjoui les investisseurs : la franche cassure du récent support des 12,6E (aussitôt suivie du comblement du 'gap' des 11,975E du 8/12/2022) renvoie ABN sur ses niveaux planchers du 7/12/2022.

Une cassure déboucherait sur une nouvelle vague de correction en direction du support oblique long terme qui gravite vers 10,5E, soit un retracement standard de -38% par rapport au zénith annuel des 16,8E du 6 mars dernier.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -9.24%