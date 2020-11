Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro : plan de réduction d'effectifs d'ici 2024 Cercle Finance • 30/11/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - ABN Amro lâche 5% à Amsterdam, alors que l'établissement indique prévoir de supprimer environ 15% de ses effectifs à horizon 2024, suppressions qui seraient réalisées par attrition naturelle et requalifications pour des postes où il attend des pénuries. Voulant devenir une 'banque personnelle de l'âge numérique', ABN Amro estime qu'environ 90% de ses processus à volumes élevés devront être numérisés de bout en bout vers 2024, ce qui se traduirait par une rationalisation de son portefeuille de produits de l'ordre de 60%. Le Néerlandais s'attend à ce que ses coûts ne dépassent pas les 4,7 milliards d'euros en 2024, reflétant 700 millions d'économies de coûts supplémentaires. Il prévoit aussi de céder son siège social à Amsterdam pour le louer en retour, de façon à dégager un gain comptable.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam -6.17%