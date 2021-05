ABN Amro : perte de 54 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er trimestre de son exercice, ABN Amro enregistre un EBIT de 4 ME, en recul de 99% par rapport à la même période un an plus tôt (624 ME).

La banque néerlandaise enregistre une perte de 54 ME au 1er trimestre, contre une perte de 395 ME un an plus tôt.

Robert Swaak, son directeur général, précise que ABN Amro a accepté une offre de règlement de 480 ME du ministère public néerlandais alors qu'une enquête était conduite sur la banque dans le cadre de la loi néerlandaise sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

'En excluant ce règlement, nous aurions dégagé un bénéfice net de 426 millions d'euros', souligne l'établissement bancaire.

ABN Amro a mis en place un plan de réduction des coûts de 700 ME d'ici 2024.

'Nous sommes prêts à payer le dividende de l'exercice 2019, si les conditions de la BCE le permettent', assure la société.