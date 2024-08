Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABN Amro: partenariat avec nCino dans le 'cloud' bancaire information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 10:43









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé mardi avoir modernisé son activité de prêts aux entreprises en déployant la plateforme en mode 'cloud' de l'américain nCino.



Le groupe de services néerlandais explique que le projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à devenir 'une banque personnelle à l'ère du numérique' et à poursuivre ses efforts en matière d'innovation.



L'utilisation de la plateforme unifiée nCino doit lui permettre de simplifier et d'automatiser le processus de financement commercial en permettant aux entreprises d'obtenir une décision de financement en quelques minutes et de recevoir leurs fonds en 24 heures.



ABN Amro précise avoir collaboré avec Accenture afin de mettre en place le système et de rationaliser ses activités dans les prêts commerciaux.





