ABN Amro : nouveau CEO pour ABN Amro Bank

(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce que son conseil de surveillance a nommé Robert Swaak comme directeur général (CEO) d'ABN Amro Bank pour un mandat de quatre ans, succédant à Kees van Dijkhuizen. Soumise à approbation réglementaire, cette nomination prendra effet lors de l'AG du 22 avril 2020. Robert Swaak a occupé par le passé diverses fonctions dirigeantes au sein de PwC Netherlands, dont celles de président du conseil de direction, de 2006 à 2013. Il est actuellement responsable de nombreux clients globaux pour PwC.

Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +1.90%